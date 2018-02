Madrid versinkt im Schnee, Chaos im Verkehr

Allen voran in der spanischen Hauptstadt mussten Reisende am Montag viel Geduld haben. Zwei der vier Pisten am Flughafens Barajas waren zeitweise geschlossen, weil sie erst vom Schnee geräumt werden mussten. Dutzende Flieger konnten deshalb nur mit Verspätung abheben und landen, einige Maschinen mussten überhaupt auf andere Flughäfen in der Umgebung umgeleitet werden.

Este es el estado de los vuelos en este momento en el Aeropuerto de Madrid-Barajas. pic.twitter.com/BsvwQzS0UP — Va de Aviones ✈️ (@VadeAviones) 5. Februar 2018

#ÚLTIMAHORA | La nieve cuaja en la capital y obliga a cerrar dos pistas del aeropuerto Adolfo Suárez #Madrid-#Barajas #NievaEnMadrid pic.twitter.com/9e2O1yCtHe — Noticias CMM (@CMM_noticias) 5. Februar 2018

Im Straßenverkehr machten sich die heftigen Schneefälle ebenfalls bemerkbar. So waren einige Fahrbahnen blockiert und Straßen zum Teil gesperrt.

Für 42.000 Kinder in fünf spanischen Regionen hieß es am Montag aufgrund der Witterungsbedingungen "schulfrei", denn mehr als 100 Schulen mussten heute geschlossen bleiben.





El aeropuerto de Barajas, afectado por el temporal de nieve: no habrá ningún despegue hasta dentro de una hora #NievaEnMadrid https://t.co/rsLWS2Lwbv pic.twitter.com/F9G3GsLwA8 — Antena3Noticias (@A3Noticias) 5. Februar 2018









(red)