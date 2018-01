Mädchen (15) begrapscht, dann greift ihr Hund ein

Die 15-Jährige machte am Mittwoch kurz vor 20.00 Uhr mit ihrem Hund durch einen Park in Bergen spazieren. Der Vierbeiner war nicht an der Leine und lief frei herum.

Plötzlich näherte sich ihr ein unbekannter Mann und attackierte das junge Mädchen. Er hielt sie am Hals fest und fasste ihr mit der anderen unter das T-Shirt.

Danach öffnete er ihre Hose und versuchte hineinzufassen, berichtet die Polizei. Die Jugendliche setzte sich mit all ihrer Kraft zur Wehr, konnte den Täter aber nicht abschütteln.

Hund knurrt Täter an

Ihr Hund wurde auf das Gerangel aufmerksam und eilte seinem Frauchen sofort zur Hilfe. Der Vierbeiner rannte zu der 15-Jährigen und knurrte den Mann an.

Der Mann dürfte dabei solche Angst bekommen haben, dass er das Mädchen zu Boden schubste und die Flucht ergriff. Die Jugendliche fiel auf den gepflasterten Boden auf und verletzte sich am Knie.

Laut Polizei wurde sie bei der Attacke leicht verletzt. Eine Fahndung nach dem Täter verlief bisher negativ.

(wil)