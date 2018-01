Mädchen (7) vergewaltigt, getötet und weggeworfen

Vor genau einer Woche wurde die kleine Zainab in der pakistanischen Stadt Kasur entführt. Unzählige Menschen beteiligten sich danach bei der Suche nach dem Mädchen.

Die Ermittlungen der Polizei liefen auf Hochdruck, doch trotz der intensiven Suche fehlte von der 7-Jährigen weiterhin jede Spur. Bis gestern, Dienstag!

Das Mädchen wurde tot in einer Mülltonne gefunden. Ihr Peiniger hatte die 7-Jährige vergewaltigt und anschließend getötet. Danach entsorgte er das Kind einfach wie Müll.

Als die Bewohner der Stadt Kasur von dem grausamen Fund erfuhren, ließen sie ihrem Zorn und ihrer Wut freien Lauf. Sie gingen auf die Straßen und versuchten die örtliche Polizeistation sowie ein Büro der Behörden zu stürmen.

Große Anteilnahme

Tausende Menschen äußerten ihren Zorn aber nicht nur bei Protesten auf den Straßen, sondern auch in den Sozialen Netzwerken. Die Anteilnahme an dem Tod des Mädchens ist gewaltig.

Dutzende Politiker, Sportler, Schauspieler und Aktivisten äußerten sich auf Facebook, Twitter und Co. und fordern neben schärferen Gesetzen auch mehr Schutz für Kinder.

Kein Einzelfall

Der Missbrauch der kleinen Zainab ist in Kasur leider kein Einzelfall. Die Stadt war bereits im Jahr 2015 international wegen ähnlicher Fälle in die Schlagzeilen geraten. Damals waren hunderte Videos aufgetaucht, in denen Kinder sexuell missbraucht wurden.

Alleine im Jahr 2017 gab es zahlreiche ähnliche Fälle, in denen Kinder verschleppt, vergewaltigt und getötet wurden. Die Polizei geht mittlerweile davon aus, dass die Taten von einem Serienverbrecher begangen werden.

Der Peiniger von Zainab ist noch immer nicht gefasst. Die Menschen fordern nun, dass die Polizei den Täter endlich findet und er seine gerechte Strafe bekommt.

(wil)