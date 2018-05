Mädchen (8) überzeugt: "Ich habe Nessie gefilmt"

Gibt es Nessie oder gibt es sie nicht? Seit Jahrzehnten rätselt die Menschheit darüber. Ein acht Jahre altes Mädchen ist sich jedenfalls sicher: Das Monster von Loch Ness existiert. Dazu liefert sie auch einen Beweis. Ein Video, das sie selbst aufgenommen hat.

Sie spazierte am Wochenende mit ihrer Oma um den sagenumwobenen See, als sie plötzlich merkte, wie sich etwas im Wasser bewegte. Kurz darauf tauchten Lichter auf, die an der Oberfläche trieben.

Das Mädchen war gerade dabei "witzige Fotos" von sich zu machen, wie die Oma "Metro" erzählte. Plötzlich schwenkte sie aufs Wasser, um ihre Beobachtungen festzuhalten.

Die 62-Jährige beteuert, das sich zu dem Zeitpunkt weder eine Person, noch ein Boot im Wasser befand. Sie kann es sich nur so erklären, dass die mit ihrer Enkelin das Monster von Loch Ness gesehen hat.

(slo)