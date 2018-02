Mäderl (12) feuert an Schule auf Jugendliche

Kurz vor 9 Uhr kam es in einer Schule in Westlake bei Los Angeles zu einem Schusswechsel. Ein 15-jähriger Schüler wurde in den Kopf geschossen, eine weitere 15-Jährige wurde am Handgelenk getroffen. Der Bursche befindet sich in einem kritischen, aber stabilen Zustand, während das Mädchen bis auf die Handverletzung wohlauf ist.

L.A. school shooting so far:

–Two 15yo students shot in a classroom; one is in critical condition

–30yo female also injured (not a gunshot wound)

–Female suspect in custody

–At Salvador Castro Middle School, which shares campus with Belmont High Schoolhttps://t.co/oIe5jmV82c pic.twitter.com/VPRV16VOAT — Los Angeles Times (@latimes) 1. Februar 2018

Drei weitere Personen wurden verletzt, allerdings nicht durch einen Schuss – eine 30-jährige Frau, ein elfjähriger Bub und ein zwölfjähriges Mädchen. Wie Medien berichten, soll es sich beim Schützen um ein erst zwölfjähriges Mädchen handeln. Die Verdächtige wurde mit Handschellen aus der Schule geführt.

Sergeant Edward Bernal vom Los Angeles School Police Department sagt dem "KTLA-TV": "Die Situation ist nach der Festnahme des Mädchens unter Kontrolle." Der Campus wurde sofort nach der Schießerei abgesperrt und die Schüler in Sicherheit gebracht. Zum Hintergrund der Tat war zunächst nichts Näheres bekannt.

Two 15-year-old students were shot in a classroom at Salvador Castro Middle School in L.A. this morning, authorities said. One is in critical condition. https://t.co/uDRFjX7jT6 — Viacheslav Makarov (@slavamakarov) 1. Februar 2018

