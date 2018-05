Männliche Leiche in Wand hinter Frauen-Klo entdeckt

Eine Damentoilette im vierten Stock des "Core Shopping Center" in Calgary in Kanada ist seit Montag, 9.30 Uhr Sperrgebiet. Handwerker, die eine kaputte Toilettenspülung reparieren wollten, entdeckten eine Männer-Leiche in der Wand.

Alles begann mit einer automatischen Toilettenspülung, die nicht das tun wollte, was sie soll. Normalerweise hätte sie, sobald sich die Benützerin erleichtert hat, von selbst spülen sollen. Weil das nicht der Fall war und Beschwerden eintrudelten, sandte man nach den Handwerkern.

Leiche in der Wand

Die Herren mit dem Werkzeug begannen, die Wand hinter der Klomuschel zu öffnen, um die Spülung reparieren zu können. Doch stattdessen entdeckten sie die Leiche eines Mannes in der Wand.

Polizei und Feuerwehr wurden alarmiert und halfen bei der Bergung des Toten. Sechs Stunden nach dem Fund konnte die Leiche abtransportiert werden. Sie soll obduziert werden. Identität und Todesursache des Mannes waren vorerst unklar.

Trotz der anfänglichen Aufregung konnten die Ermittler schnell ausschließen, dass es sich um ein Verbrechen handelt. Wie lange der Mann in der Wand war, wissen die Polizisten noch nicht.

Hineingekrochen

Polizeisprecherin Emma Poole hält es für möglich, dass der Verstorbene durch den Lüftungsschacht gekrochen und heruntergefallen sein könnte. Dabei könnte er hinter der Wand stecken geblieben sein. "Das ist zu diesem Zeitpunkt das Wahrscheinlichste,.. dass es von oben passiert ist", sagte sie dem Sender "CBC News".

(red)