Männlicher Escort outet 40 schwule Geistliche

Ein Männer-Escort hat Chat-Protokolle mit rund 40 Priestern und Priesteranwärtern veröffentlicht, mit denen er sexuelle Beziehungen unterhalten habe. Die Erzdiözese Neapel hat das 1.200 Seiten starke Dossier an den Vatikan gesandt.

Keiner der in den Unterlagen aufscheinenden Priester sei in Neapel tätig, beeilte man sich bei der Erzdiözese zu betonen. Auch gehe es nicht um Straftaten wie etwa sexuellen Missbrauch sondern um "Sünden". Jedoch müssten "die, die abgefallen sind, den Preis zahlen", so Kardinal Cresenzio Sepe.

"Heuchelei nicht länger ertragen"

Der Escort, der die Beweislast seiner Freier zusammengetragen hat, Francesco Mangiacapra, sagte italienischen Medien, er habe die "Heuchelei" der Kurie im Umgang mit Homosexualität nicht länger ertragen wollen. Deshalb habe er die pikanten Informationen öffentlich gemacht.



(red)