Paar löst mit Fesselspiel Großeinsatz aus

Ein SM-Spiel löste am Mittwochabend einen riesigen Polizeieinsatz im deutschen Mainz aus. Gegen 20.30 Uhr beobachten Zeugen, wie ein Mann eine gefesselte Frau aus dem Kofferraum zerrte und sie auf den Rücksitz seines Wagens setzte.

Der 25-Jährige stieg ein und raste anschließend mit dem Wagen – samt gefesseltem Opfer auf der Rückbank – davon. Die Meldung löste bei der Polizei einen Großeinsatz aus. Nach dem Fahrzeug wurde gefahndet und zusätzliche Kräfte angefordert.

Rund 30 Minuten folgte die Entwarnung: Der gesuchte Wagen wurde gefunden und das Pärchen kontrolliert. "Beide gaben glaubhaft an, dass es sich bei dem Beobachteten um ein SM-Spiel gehandelt habe und dass sie niemanden damit erschrecken wollten", teilt das Polizeipräsidium Mainz am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Sexspielchen könnte teures Nachspiel haben

"Mit beiden Beteiligten wurde ein sensibilisierendes Gespräch geführt. Wir prüfen derzeit zudem, den Verantwortlichen den Polizeieinsatz in Rechnung zu stellen", heißt es weiter seitens der Beamten.

