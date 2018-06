In Klink geprügelt, weil er eine Sandburg zerstörte

Nach einer durchzechten Nacht wankten drei junge Urlauber um 7 Uhr früh über den Strand vom Ballermann. Als sie eine riesige Sandburg entdeckten, beschloss ein 17-Jähriger, dass es besonders witzig wäre auf die Spitze zu klettern.

Nach Schlägen zusammengebrochen

Seine Kollegen feuerten den jungen Mann an. Durch die Rufe wurde jedoch ein Mann geweckt, der in einem Zelt neben der Sandburg schlief. Als er sah, was draußen vor sich ging, brannten bei ihm die Sicherungen durch.

Der 50-jährige Rumäne griff zu einer Harke und schlug auf den 17-Jährigen ein. Der deutsche Tourist versuchte zu fliehen, bekam jedoch immer wieder Schläge auf den Rücken verpasst. Nach einigen Metern brach er schließlich zusammen.

Nur Minuten später traf die Polizei ein. Der Angreifer wurde festgenommen, der Verletzte ins Krankenhaus gefahren.

Bis zu 1.000 Euro pro Tag

Der Grund für den Ausraster des Rumänen: Die Sandburgen sind ein äußerst lukratives Geschäft. Oftmals hängen Existenzen an dem Geld, das durch die atemberaubenden Gebäude eingenommen wird. Denn für ein Foto verlangen die "Architekten" rund einen Euro. In Hochsaisonen verdienen sie bis zu 1.000 Euro pro Tag. Die Erbauer bewachen die Burgen deshalb Tag und Nacht.

