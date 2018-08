Im Magen dieses Fisches steckte ein Joghurtbecher

Die Verschmutzung durch Plastik im Meer ist leider nichts Neues. So häufen sich die traurigen Meldungen über Meerestiere, die aufgrund des Plastikmülls von Urlaubern und Einheimischen, die ihren Mist einfach am Strand oder auf der Straße zurücklassen, qualvoll verenden.

Die neuste Meldung kommt aus der beliebten Urlauberinsel Mallorca. Ein Fischer hatte einen Seeteufel am Haken. Im Magen des Fisches befand sich ein Joghurtbecher. Um auf die Verschmutzung aufmerksam zu machen, filmte der Mallorquiner "die Operation" seines Fangs und stellte das Video davon ins Netz. Zu sehen ist, wie der Mann den Fisch aufschneidet und den Plastikbecher aus den Gedärmen zieht.

In den Sozialen Medien wird über das traurige Ausmaß der Umweltverschmutzung auf Mallorca bzw. den Balearen diskutiert. Die Regierung arbeitet an Maßnahmen, um die Verschmutzung durch Plastik in den Griff zu bekommen. So steht ein generelles Plastik-Verbot ab 2020 im Raum.

Sehen Sie hier das Video – Achtung: Nichts für schwache Nerven:

Wal verendete an Plastiksackerl im Magen:

Wal verendet an über 80 Plastiksäcken im Magen

(red)