Frau mit 2,5 Promille erfasst 15-Jährige tödlich

Nächster tödlicher Unfall auf der Ferieninsel Mallorca: Am Sonntagmorgen wurde ein 15 Jahre altes Mädchen nach den Feierlichkeiten der "Johannisnacht" in Sa Ràpita im Süden von Mallorca von einer betrunkenen Autofahrerin überfahren. Die 15-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Sie war mit eine Gruppe von Freunden auf dem Radweg der Strandpromenade von Sa Ràpita unterwegs. Gegen 01:55 Uhr verlor die Autolenkerin die Kontrolle Richtung Es Trenc über ihren Wagen und erfasste das Mädchen. Durch den Aufprall wurde die 15-Jährige mehrere Meter durch die Luft geschleudert und landete auf dem Bordstein.

Die Autofahrerin flüchtete. Laut einem Bericht des Online-Portals "Crónica Balear" folgte ihr jedoch ein aufmerksamer Autolenker, der den Unfall sah. Er hielt die Flüchtige fest, als sie ihr Auto abstellen wollte und alarmierte die Polizei. Die 45-jährige Polin wurde festgenommen, ein Alkotest ergab einen Wert von 2,5 Promille - fünfmal mehr als den erlaubten Grenzwert. Sie wurde festgenommen.

Ein Psychologe begleitet die Polizisten zu den Eltern des getöteten Mädchen, die in der Hauptstadt Palma leben. Ihr Tochter war zur Johannisnacht bei Verwandten in Sa Ràpita zu Besuch.

Via Twitter rief der Zeuge um Hilfe, als er die Verfolgung der Todeslenkerin aufnahm:

