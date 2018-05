"Spiderman" bekommt Einbürgerung geschenkt

Die spektakuläre Szene verbreitete sich wie ein Lauffeuer im Netz: Ein junger Mann sieht, wie ein Kind auf der Balkonbrüstung eines Wohnhauses baumelt - im vierten Stock! Ohne zu zögern springt der "Spiderman" los, klettert über die Fassade nach oben und rettet den Buben spektakulär - "heute.at" berichtete hier. Nun wird er als Held gefeiert.

Eine neue Situation für den 22-Jährigen: Mamoudou Gassama ist ein illegaler Einwanderer aus Mali. Er kämpfte bislang damit, sich ein Leben in der französischen Hauptstadt aufzubauen, erklärte er der Pariser Bürgermeisterin, Anne Hidalgo. Sie sicherte ihm nun zu, ihn bei seinen Bemühungen zu unterstützen.

"Spiderman" wird Staatsbürger

Damit ist sie nicht die Einzige: Auch Präsident Emmanuel Macron ehrte den "Spiderman von Paris". Er empfing den 22-Jährigen am Montag im Elysée-Palast und versicherte dem Einwanderer, dass man ihn einbürgern werde. Im Gespräch meinte er: "Alle Papiere werden in Ordnung gebracht."

Auch ein Job soll dem Mann aus Mali winken: Nach seiner spektakulären Rettungsaktion könnte er bei der Feuerwehr aufgenommen werden. Macrons Reaktion darauf: "Bravo!"

Für seinen "Mut und seine Aufopferung" wurde Gassama auch eine Urkunde überreicht. Für den "Helden aus Paris" könnte es nicht besser laufen.

Vater in U-Haft

Ganz im Gegensatz zu den Eltern des kleinen Buben, der beinahe vom Balkon fiel. Die Eltern waren zum Zeitpunkt des Dramas nicht zu Hause, der Vater befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird nun wegen Verletzung der Aufsichtspflicht ermittelt.

Video: So spektakulär war die Rettungsaktion

This man did not hesitate a second, risked his life and saved the kid! #truehero #spiderman #paris 👏 pic.twitter.com/u1fvid3i1j