Robbie Williams zu Gast – Feuer in Londoner Hotel

Am Mittwochnachmittag waren über dem Mandarin-Oriental-Hotel im Herzen von London war eine schwarze Rauchsäule zu sehen. Die Feuerwehr ist mit einem Aufgebot von etwa 120 Leuten und 20 Fahrzeugen unterwegs.

Angestellte des Hotels seien evakuiert und in den nahegelegenen Hyde Park begleitet worden, berichtet BBC. "Von uns ist niemand verletzt", sagt ein Hotelmitarbeiter gegenüber der Zeitung. "Warum das Feuer ausgebrochen ist, wissen wir nicht. Der Feueralarm ging los und wir wurden aufgefordert, nach draußen zu gehen."

We've now got 20 fire engines and around 120 firefighters and officers tackling a fire on the roof of a hotel in #Knightsbridge https://t.co/Q8RMsTDSTf © @jackwmartin_ pic.twitter.com/npRctIYOvk— London Fire Brigade (@LondonFire) June 6, 2018

Das 5-Sterne-Hotel liegt an der William Street im Stadtteil Knightsbridge. Laut der britischen Zeitung "Daily Mail" sind erst vor einer Woche Renovationen in mehrfacher Millionenhöhe an dem Hotel beendet worden. Laut der Webseite des Hotels handelte es sich um die teuersten Erneuerungsarbeiten in der 115-jährigen Geschichte.

Retweeted I.E.N. (@BreakingIEN):#London: London Fire Brigade says 15 fire engines and 97 firefighters and officers have been called to a fire in Knightsbridge in central London - SkyNews (Video: @jackwmartin_) pic.twitter.com/DNRNyTbkLc— olayomi koiki (@yomez06) 6. Juni 2018

Das 12-stöckige Mandarin Oriental gehörte früher der britischen Königsfamilie, berichtet BBC. Im Rahmen der Hochzeitsfeierlichkeiten für Prinz William und Herzogin Kate 2011 wurden in dem Hotel britische und ausländische Königsfamilien beherbergt.

Robbie Williams zu Gast

Immer wieder nächtigen Promis in dem berühmten Hotel. Aktuell war Sänger Robbie Williams zu Gast im Mandarin Oriental, als das Feuer ausbrach. Er wurde dabei gefilmt, wie er sein Hotelzimmer über die Feuertreppe verlässt. Laut Daily Mail ist dem Sänger nichts passiert.

Leute nach Grenfell nervöser

Eine Passantin war in der Nähe unterwegs, als sie beim Verlassen eines Geschäfts dicken Rauch bemerkt habe. "Überall war schwarzer Rauch, und der Geruch war schrecklich", berichtet sie gegenüber BBC. "Die Leute schienen geschockt zu sein, alle verließen so schnell wie möglich die Gegend." Nach dem Großbrand in einem Hochhaus in Grenfell seien die Leute offenbar nervöser wegen solchen Sachen, sagt die Frau.

(Quelle: 20Min)

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(chi)