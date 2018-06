Was fotografieren die denn da alle?

Es handelt sich um das sogenannte "Manhattanhenge": Dieses Phänomen tritt zweimal im Jahr auf, drei Wochen vor und drei Wochen nach Sommeranfang. An jeweils zwei Tagen geht dann die Sonne genau zwischen den Häuserschluchten beziehungsweise in der Blickachse der Ost-West-Strassen von Manhattan unter.

Für einen kurzen Moment taucht sie die Gebäude und Strassenzüge Manhattans in ein wundersames Licht – und ruft Hunderte Schaulustige mit ihren Handys auf den Plan. Die Schattenseiten sind Verkehrsbehinderungen und mitunter genervte Polizisten (mit Ausnahmen, wie die Bildstrecke zeigt).

Angelehnt an Stonehenge

Möglich macht das Manhattanhenge der Commissioner's Plan von 1811, also New Yorks gleichmässiges Strassennetz. Seinen Namen erhielt das Phänomen vom US-Astrophysiker Neil deGrasse Tyson, der 2002 einen Artikel darüber in der Fachzeitschrift "Natural History" veröffentlichte.

Er griff dabei auf das britische Vorbild von Stonehenge zurück, das unter anderem zur Ermittlung des Tages der Sonnenwende genutzt worden sein soll.

Watching #Manhattanhenge2018 in union square. Everyone booed when a bus blocked the view. pic.twitter.com/2jUaEkPfhA — AJ (@ajchavar) 31. Mai 2018

2018 Schedule for #Manhattanhenge2018 which starts tonight:

May 29, 2018; Tuesday; Sunset: 2013 hrs. Half sun.

May 30, 2018; Wednesday; Sunset: 2021 hrs. Full sun.

July 12, 2018; Thursday; Sunset: 2020 hrs. Full sun.

July 13, 2018; Friday; Sunset: 2021 hrs. Half sun. pic.twitter.com/c0etlB44Dc — B&H Photo Video (@BHPhotoVideo) 29. Mai 2018

(red)