Mann (27) verlangt zweiten Hamburger und schlägt zu

Wie das zuständige Polizeipräsidium Freiburg am Montag mitteilte, war der 27-Jährige sturzbetrunken, als er in der Nacht auf Sonntag den McDonald's in Lörrach (Deutschland) aufsuchte. Er bestellte einen Hamburger, stopfte diesen in sich hinein und ging dann zu zwei Mitarbeitern, wie die Polizei schreibt.

Diesen zeigte er die leere Schachtel und verlangte nach einem Hamburger, da ihm der Karton ohne Inhalt übergeben worden sei. "Da die Mitarbeiter aber gesehen hatten, dass er diesen zuvor gegessen hatte, kamen sie seinem Ansinnen nicht nach", so die Polizei. Es kam zum Streit, in dessen Verlauf der Betrunkene einem Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht schlug.

In der Folge wurde die Polizei verständigt. Die Beamten übergaben den rabiaten Mann in die Obhut eines Bekannten, da er aufgrund seines Alkoholkonsums dem ganzen Geschehen kaum habe folgen können. Gegen den 27-Jährigen wird jetzt wegen Körperverletzung und Betrugs ermittelt.

(20 Minuten)