Mann (46) stirbt, weil er Hund aus See retten wollte

Der 46-Jährige machte am Samstag gegen 14.00 Uhr mit seinem Hund am deutschen Kritzower See (Mecklenburg-Vorpommern) einen kleinen Spaziergang.

Umfrage Lassen Sie Ihren Hund auf einem gefrorenen See laufen? Ja, ich sehe da kein Problem

Nein, das ist viel zu gefährlich

Ich habe keinen Hund

Dazu möchte ich mich nicht äußern

Plötzlich brach der Vierbeiner an einer dünnen Eisstelle in den See ein. Das Tier konnte sich daraufhin nicht mehr selbst aus dem Wasser befreien und drohte zu ertrinken.

Sein Besitzer zögerte keine Sekunde und versuchte, seinen Hund aus dem See zu retten. Doch das Eis hielt auch dem Mann nicht stand. Der 46-Jährige brach bei dem Rettungsversuch selbst ein und schaffte es nicht mehr aus dem See.

Ein Zeuge bemerkte den Vorfall und verständigte umgehend die Einsatzkräfte. Nur wenige Minuten später trafen die Polizei, Feuerwehr und Rettung bei der Unfallstelle ein.

Mann lag bewusstlos im Wasser

Die Rettungskräfte zogen den bewusstlosen Mann und den Hund aus dem Wasser. Doch trotz der sofort eingeleiteten Reanimation überlebte der 46-Jährige den Unfall nicht. Der Notarzt konnte nur mehr seinen Tod feststellen.

Der Mann bezahlte die Rettung seines Hundes mit dem Leben, sein Vierbeiner konnte von den Einsatzkräften lebend geborgen werden.

(wil)