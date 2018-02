Mann begrapscht kleines Mädchen im Schwimmbad

Die 7-Jährige hielt sich am Sonntag gegen 15.45 Uhr gerade in einem Spaßbecken in einem Schwimmbad in Amberg bei Nürnberg auf.

Laut Polizei bemerkte ein 51-jähriger Mann das Mädchen und nutzte das unruhige Wasser in dem Becken, um sich dem Kind zu nähern. Anschließend berührte er das Mädchen im Intimbereich.

Das Kind reagierte geistesgegenwärtig, fing sofort zu schreien an und bat einen Badegast um Hilfe. Der Mann ließ daraufhin von dem Mädchen ab.

Die alarmierte Polizei konnte den 51-Jährigen noch im Schwimmbad ausfindig machen und festnehmen. Doch die Staatsanwaltschaft ließ den Mann wieder laufen.

"Kein Haftantrag gegen den Mann"

"Nach Würdigung der Gesamtumstände stellte die Staatsanwaltschaft Amberg keinen Haftantrag gegen den Mann", berichtet die Polizei. Der Mann befindet sich damit wieder auf freiem Fuß.

Nun hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und überprüft nun, ob es in der Vergangenheit womöglich ähnliche Vorfälle gegeben hat.

