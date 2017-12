Mann bleibt in Kleider-Container stecken - tot

Zeugen alarmierten sofort die Polizei, als sie einen leblosen Mann in einem Altkleider-Container feststecken sahen. Die Feuerwehr rückte sofort aus und versuchte den Herren aus der Box zu befreien - vergeblich.

Erst mit einem Spezialwerkzeug konnte man den Container aufschneiden und den 40-Jährigen herausziehen. Ein Notarzt versuchte sofort den Mann wiederzubeleben. Jedoch ohne Erfolg.

Kein Obdachloser

Die Polizei nimmt an, dass sich der 40-Jährige in die Einwurfklappe lehnte, um so an die Kleidungsstücke heranzukommen. Die Klappe wäre anschließend zurückgekippt und hätte den Mann eingeklemmt. Dieser Mechanismus soll nämlich verhindern, dass Kleider aus dem Container entnommen werden.

Laut Polizei handelt es sich bei dem Toten um keinen Obdachlosen, sondern um einen rumänischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Wetzlar.

(slo)