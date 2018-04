Mann erbt Millionen – doch das Geld ist wertlos

Luigi C. (48), ein Banker aus Rom, hat von seinem Großvater ein kleines Vermögen geerbt – das dachte er zumindest. Der Verstorbene hatte seinem Enkel sämtliche Besitztümer vermacht, darunter einen Tresor.

Das Herz von Luigi C. hüpfte, als er den Inhalt des Tresors, der sich in einem Safe in einer UBS-Filiale in Lugano befand, sah: drei Milliarden Lire (umgerechnet 1,5 Millionen Euro) in 500.000er-Noten. Doch seine Freude verflog rasch, als er das Geld auf einer italienischen Bank in Euro wechseln wollte. Das Geld hat nämlich keinen Wert mehr. Die Frist für einen Umtausch ist seit 2012 abgelaufen.

Kampf vor Gericht um Erbe

Jetzt kämpft Luigi C. für sein Geld. Mithilfe eines Anwalts will er erreichen, dass er den Millionen-Betrag doch noch erhält, berichtet die Zeitung "Il Tempo". Schließlich habe er die Zehnjahresfrist für den Umtausch nicht einhalten können, da er von der Existenz seines Geldes gar nichts wusste.



(red)