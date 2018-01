Pfleger fanden die Frau 10. Januar 2018 10:02; Akt: 10.01.2018 10:08 Print

Mann erschießt Ehefrau und sich selbst im Spital

Eine im Spital liegende Pensionistin ist am frühen Mittwochmorgen in Affoltern am Albis, in der Schweiz, einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen.