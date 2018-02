Mann fasst Praktikanten von hinten in den Schritt

Nach Informationen der Polizei Anklam passierte der Übergriff am vergangenen Freitag in einem Drogeriemarkt in Jarmen bei Mecklenburg-Vorpommern.

Ein etwa 50-jähriger Mann näherte sich einem 15-jährigen Praktikanten des Geschäfts und fasste ihm von hinten unsittlich in den Schritt. Nach dem Vorfall ergriff der Unbekannte die Flucht und verschwand in unbekannte Richtung.

Der Mann fiel laut Polizei durch sein ungepflegtes Äußeres und seinem humpelnden Gang auf. Er trug eine grüne Jacke und hatte auch einen Rucksack bei sich.

Fahndung ergebnislos

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Mann blieb eine Suche vorerst ohne Erfolg. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

(wil)