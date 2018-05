Mann füllt Badewanne mit Erdäpfeln – Festnahme

James J. (30) wurde von Polizisten in Empfang genommen, als er gerade die Travelodge in der englischen Eisenbahnstadt Eastleigh betreten hatte – dabei trug er einen BH über seinem Shirt und einen Sack Kartoffeln in den Armen. Sein ungewöhnliches Outfit war aber nur das erste Zeichen, dass an diesem Hotelgast etwas faul war.

Das Personal hatte die Beamten alarmiert, nachdem es aus dem Zimmer des 30-Jährigen und dessen beiden Freunden einen starken Cannabisgeruch wahrgenommen hatten. Bei der Durchsuchung des Raumes fanden die Polizisten ein ganzes Arsenal an Suchtmitteln inklusive Ecstasy, 5-MAPB und eine psychoaktive Substanz namens 2CB sowie eine Badewanne randvoll mit rohen Erdäpfeln.

Als der vom Sachverhalt verwirrte Richter den Grund für den Erdäpfel-Exzess wissen wollte, antwortete der 30-Jährige nur: "Zu der Zeit hat es sich einfach richtig angefühlt." Das berichtet das britische Nachrichtenportal "Daily Echo" am Montag.

Fünf Tage im Drogenrausch

Eigentlich hatte das Trio nach der Rückkehr in seiner Heimatstadt für eine Nacht richtig auf den Putz hauen wollen. Stattdessen hatten James J. und seine beiden Kumpels fünf Tage völlig zugedröhnt in dem Hotelzimmer zugebracht.

Aufgrund der Menge der gefunden Drogen wurde der Mann nicht nur wegen Suchtmittelbesitzes, sondern auch der Intention des Drogenhandels angeklagt. Die Rauschmittel hätte er um umgerechnet rund 850 Euro im Darkweb geordert, wie James J. in einem Interview erklärte. Doppeltes Pech für den Briten, nach Angaben eines Drogenexperten sind diese nicht einmal halb soviel wert.

Das Gericht verurteilte den 30-Jährigen in diesem "verrückten und bizarren" Fall zur Absolvierung eines 18-monatigen Sozialdiensts sowie einen neun Monate dauernden Entzugsprogramm.

