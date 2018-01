Gefährliches Selfie 25. Januar 2018 10:36; Akt: 25.01.2018 10:37 Print

Mann grinst in Kamera und wird von Zug erfasst

Weil er unbedingt ein Selfie mit einem Zug machen wollte, hielt sich ein Mann in Indien in unmittelbarer Nähe der Gleise auf. Doch das Fotoshooting endete in einer Tragödie.