Mann hat Sex mit Stute und wird dabei erwischt

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Sonntag in Aichwald bei Baden-Württemberg.

Ein Mann verschaffte sich zunächst über ein Tor Zutritt in den Pferdestall und kletterte danach in die Box einer Stute.

"Dort stieg er auf einen in dem Stall vorgefundenen Hocker und verging sich sexuell an dem Tier", so die Polizei. Als der Stallbesitzer den Mann dabei erwischte, ergriff dieser über die Felder die Flucht.

Kein Einzelfall

Laut Behörden soll es sich dabei aber nicht um einen Einzelfall handeln. Stattdessen dürfte es sich bei dem Unbekannte um einen Wiederholungstäter handeln.

Denn laut Polizei gebe es diverse Anhaltspunkte, wonach der Mann "regelmäßig mit Pferden zu tun hat und sich daher öfter in Ställen aufhält".

Die Polizei hofft nun auf mögliche Zeugen und auf Hinweise aus der Bevölkerung.





(wil)