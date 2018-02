Mann isst am Valentinstag mit seiner toten Frau

Am Valentinstag, dem Tag der Liebenden, ging Chasidy Gwaltney gemeinsam mit ihrem Herzblatt zum romantischen Dinner in ein Restaurant – und sieht eine Szene, die zu Tränen rührt:

Auf einem Tisch in einer Ecke sitzt ein Mann zusammengesunken, er weint, wischte sich die Tränen vom Gesicht. Ihm gegenüber: ein leerer Platz, auf dem ein halbvolles Weinglas steht und eine verzierte Flasche, dazwischen Speisekarten für zwei.

Schnell wird klar, dass der ältere Mann dort mit seiner verstorbenen Frau den Valentinstag feierte, deren Asche in der hübschen Flasche gegenüber stand.

Heimlich macht Chasidy ein Foto der berührenden Situation, als der Mann gerade in sein Taschentuch weint, postet dieses auf Facebook, ihr Kommentar dazu: "Wir machen alle den Fehler, dass wir unsere bessere Hälfte von Zeit zu Zeit für selbstverständlich halten. Wir vergessen, einen Abschiedskuss zu geben; zu sagen, dass man den anderen liebt oder wir sind so in dem vertieft, was wir gerade tun, dass wir nicht die kleinen Dinge bemerken, die dem anderen so viel bedeuten".

Der Post ist lange: "Ich habe heute etwas gesehen, das mich daran erinnert hat, dass wir uns nicht immer gegenseitig halten, reden, lieben, spielen oder eben auch ärgern werden. Dieses Bild zeigt das so deutlich und es könnte dein Herz genauso brechen, wie es das meine brach."

Der Mann hatte sich ob seiner Trauer und dramatischen Situation nicht nehmen lassen, den Tag der Liebenden mit seiner toten Frau zu feiern, auf Facebook wurde der Post mittlerweile 400.000 Mal geteilt und 503.000 mal geliked.

"Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde der Mann den Valentinstag alleine verbringen. Aber tatsächlich war dort seine Frau in dieser sehr schönen Flasche auf dem Tisch" erklärt Chasidy Gwaltney weiter. Er scheint seine Partnerin ziemlich geliebt zu haben und noch nicht über ihren Tod hinweggekommen zu sein. "Anscheinend war und ist seine Liebe zu ihr so stark, dass er sie noch immer zu Valentinsessen mitnimmt", so die US-Amerikanerin. "Er hat ihr sogar ein Glas Wein gekauft."

Mit dem Foto, dass Chasida heimlich gemacht hat, möchte die Frau Liebespaare daran erinnern, ihre Liebsten mehr zu schätzen: "Bitte liebe deinen Schatz, solange du die Möglichkeit dazu hast. Du weißt nie, was das Morgen bringt oder wegnimmt."

(isa)