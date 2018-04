Mann ist von Ehefrau genervt und ruft Polizei

Einen etwas ungewöhnlichen Einsatz hatte die deutsche Polizei vergangene Woche in Bückeburg bei Niedersachsen.

Dank seiner lieben Ehefrau bekam ein Deutscher in der Nacht auf Donnerstag kein Auge zu. Durch ihr "wiederholtes Gerufe" brachte sie den Mann um seinen wohlverdienten Schlaf, und vermutlich auch ein wenig um den Verstand.

Am nächsten Tag war der Mann dann so übermüdet, dass er einfach nur in Ruhe ein Schläfchen machen wollte. Doch er ahnte bereits, dass ihm seine Frau wohl erneut keinen Schlaf gönnen würde.

Polizei die letzte Hoffnung

Weil er sich nicht mehr anders zu helfen wusste und auch keinen anderen Ausweg mehr sah, wählte der Mann schließlich den Notruf. Seine letzte Hoffnung: die Polizei.

Gegenüber den Beamten forderte der nervlich bereits leicht angeschlagene Mann dann "präventive Maßnahmen" gegen seine eigene Ehefrau, da sie ihn einfach nicht in Ruhe lasse.

"Um Hilfe gebeten"

"Da er von Freitag auf Samstag eine ruhigere Nachtruhe verleben wollte, bat der übermüdete Ehemann bei der Polizei Bückeburg um vorbeugende Hilfe", berichtet die Polizei.

Doch auch wenn die Beamten "auf so gut wie alle Einsatzlagen geschult werden", in dieser Situation konnten sie dem Mann leider nicht helfen.

Ob ihn seine Ehefrau in dieser Nacht endlich in Ruhe gelassen hat und er endlich seinen Schlaf finden konnte, ist leider nicht bekannt.

(wil)