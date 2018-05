Mann missbraucht Mutter und Tochter (10) im Kino

Während der ganzen Vorstellung soll der 60-jährige Inder aus Thrithala seine Finger nicht von seinen Begleiterinnen gelassen haben. Schlimm genug, dass er sich an der 35-jährigen Mutter vergriff, doch auch ihre erst zehn Jahre alte Tochter war vor ihm nicht sicher. Vor den Augen ihrer Mama verging er sich an der Minderjährigen. Das berichten u.a. "The Hindu" und "The News Minute".

Der Vorfall soll sich bereits Mitte April ereignet haben, doch erst am vergangenen Samstag wurden sowohl Moideen K., als auch die 35-jährige Mutter verhaftet. Sie soll mit dem 60-Jährigen in einer Beziehung leben und die sexuellen Übergriffe auf ihre Tochter gebilligt haben.

"Er hat Mutter und Kind gleichzeitig missbraucht"

Angestellte des Kinos in Kerala hatten bereits vor einem knappen Monat den Jugendschutz verständigt, nachdem der 60-Jährigen bei seiner Tat von einer Überwachungskamera im Kinosaal aufgezeichnet worden waren.

"Wir haben das ganze Video überprüft. Er hat Mutter und Kind gleichzeitig missbraucht, durchgehend von Anfang bis Ende", so ein Sprecher des Jugendschutzes – doch die Ermittler blieben tatenlos gegen den wohlhabenden Besitzer einer Juwelier-Kette.

Erst als das Video an die Medien weitergespielt wurde, schritt die Polizei ein und nahm Moideen K. und die 35-Jährige aufgrund des massiven öffentlichen Drucks fest. Der 60-Jährige soll sich gegenüber den Anschuldigungen geständig gezeigt haben, ein Polizeibeamter wurde suspendiert.

