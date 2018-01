Kassierin reagierte schnell 11. Januar 2018 17:33; Akt: 11.01.2018 17:43 Print

Mann nach Raubversuch im Geschäft eingesperrt

Mitten am helllichten Tag spazierte ein Mann in Texas in einen Handy-Shop. Als er die Waffe auf eine Angestellte hielt, sperrte sie ihn einfach ein.