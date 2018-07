Mann ohne Arme sticht Touristen nieder

Jonathan C. ist in South Beach, Teil von Miami, bekannt wie ein bunter Hund. Seit vielen Jahren arbeitet der 46-Jährige als Straßenkünstler und malt Bilder – nämlich mit seinen Füßen. Arme hat er keine – wieso, weiß niemand. Er behält das Geheimnis für sich.

Laut seiner Aussage bei der Polizei lag er am Boden, als ihm Tourist Cesar C. (22) gegen den Kopf trat. Der Armlose stach zwei Mal mit einer Schere, die er in den Füßen hielt, zu und ging davon davon.

Die Polizei hatte den Verletzten mit Wunden am am linken Arm entdeckt und C. später festgenommen. Laut dem Urlauber habe der Künstler ihn plötzlich attackiert, als er nach dem Weg fragte.

Er sitzt nun in Untersuchungshaft – es ist nicht das erste Mal, dass er mit dem Gesetz in Konflikt kam. Zu seinen Vergehen zählen Vandalismus, öffentliche Unruhe unter Alkohol/Drogeneinfluss, Landfriendensbruch, unerlaubtes Betreten von Grundstücken und Angriffe auf Polizisten, Feuerwehrleute und Beamte des Marktamts.

(red)