Mann plante Anschlag in Berlin: Verhaftet

Der Mann soll laut den Behörden in Karlsruhe mit einem 22-Jährigen in Verbindung stehen, der in Marseille festgenommen wurde. Kurz vor der Präsidentschaftswahl soll er einen Anschlag geplant haben.

Bei einer Hausdurchsuchung im Oktober 2016 soll bei dem Verhafteten eine "erhebliche Menge" Sprengstoff gefunden worden sein. "Mit diesem Sprengstoff wollte der radikal-islamistisch gesinnte Beschuldigte gemeinsam mit dem zwischenzeitlich in Frankreich inhaftierten Mitbeschuldigten einen Sprengsatz bauen", so die Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung.

