Mann rastete in Shopping-Center aus, eine Tote

Die Bluttat ereignete sich am Sonntagmittag im Shopping-Center Joy City Mall im Zentrum von Peking. Ein Mann ist völlig ausgerastet, zückte sein Messer und griff damit mehrere Personen an. Eine Frau erlag im Spital ihren schweren Verletzungen. Zwölf weitere Passanten, neun Frauen und drei Männer, wurden verletzt. Wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtet schwebt niemand in Lebensgefahr.

Der Angreifer konnte von der Polizei überwältigt und festgenommen werden. Als Motiv soll der 35-Jährige "persönliche Unzufriedenheit" angegeben haben.

Im Netz kursieren Fotos und Videos vom Vorfall. Eine Videoaufnahme zeigt, wie die Menschen im Einkaufszentrum wild umher irren und versuchen zu flüchten. In einem anderen Clip ist zu sehen, wie der Mann scheinbar wahllos auf Gäste in einem Restaurant einsticht.

Footage of today's stabbing rampage in Xidan's "Joy City" mall is scary - shows how a normal Sunday afternoon lunch turns into a nightmare. pic.twitter.com/0PS1yvaHey — Manya Koetse (@manyapan) 11. Februar 2018

1 Dead, 12 Injured in “Violent Incident” at Xidan Joy City Mall https://t.co/r60qEq3hIR pic.twitter.com/P1TuN6xdEC — Donna Yanna (@donnayanna88) 11. Februar 2018

This video of the alleged attacker at the Joy City mall today is now making its rounds on WeChat https://t.co/FLmTZQ7mW9 pic.twitter.com/eyWRvA8TOJ — Manya Koetse (@manyapan) 11. Februar 2018

Chinese media report that one woman has died due to her injuries in the #Beijing Xidan Joy City mall knife attack: https://t.co/40RL72u7yZ pic.twitter.com/TBRdV8w9MZ — What's on Weibo (@WhatsOnWeibo) 11. Februar 2018

Die Bilder des Tages:

(red)