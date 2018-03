Mann raucht Zigarette unter einfahrender U-Bahn

Ein offensichtlich geistig verwirrter Mann kletterte am Montag auf die Gleise der Garden Street Station der New Yorker U-Bahn. Als kurz darauf ein Zug in den Bahnhof einfuhr, duckte er sich weg.

"Jeder drehte sich weg und dachte, er sei tot, es war schrecklich", so ein Augenzeuge gegenüber der New York Post. Doch der Mann blieb tatsächlich unverletzt und rauchte seelenruhig eine Zigarette unter dem Zug.

Tänzelte über den Bahnsteig

"Plötzlich winkte eine Hand zwischen dem Zug und der Plattform", so der Augenzeuge weiter. Kurze Zeit später kletterte der Mann unter dem Zug hervor und tänzelte vor herbeigeeilten Feuerwehrleuten über den Bahnsteig.

Die Rettungskräfte brachten den Mann zur Überprüfung ins Spital. Er wurde nicht festgenommen.

(ap)