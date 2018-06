Mann auf Motorhaube ruft Polizei – bei 110 km/h

Eine Frau ist im US-Bundesstaat Florida fast 32 Kilometer auf der Autobahn gefahren – während sich ihr Ex-Freund auf der Motorhaube festklammerte. Ein Video der hochgefährlichen Situation kursiert im Internet.

Die Raserin, Patresha I. (24) wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Der unfreiwillige Passagier an der frischen Luft hatte die Einsatzkräfte mit seinem Handy verständigt. Patresha I. wird zur Last gelegt, Junior F. (22) dem Risiko von Verletzungen oder sogar dem Tod ausgesetzt zu haben. Aber: Sie ist wieder auf freiem (Blei-)Fuß. Das Opfer weigerte sich, eine Erklärung zu dem Vorfall abzugeben.

Streit eskalierte

Der Auslöser war ein Streit gewesen, bei dem Junior F. versucht hatte, Patresha I. am Wegfahren mit ihrem Mercedes zu hindern. Er stieg auf die Motorhaube des Autos, doch die Frau fuhr los und nahm eine Autobahnauffahrt. Bei fast 110 Stundenkilometern kann man von Glück sprechen, dass das Opfer keine Verletzungen davontrug. Nachdem sich die Frau beruhigt hatte, hielt sie an und ließ ihren Ex absteigen.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)