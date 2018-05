Trump-Hasser schießt in dessen Golfclub um sich

Wie der "Miami Herald" berichtet, hat am heutigen Freitag gegen 13.30 Uhr Ortszeit ein Mann den "Trump National Doral Miami"-Golfclub gestürmt.

Erst habe er mit einer großen US-amerikanischen Nationalflagge herumgefuchtelt, diese dann auf bei der Rezeption abgelegt und das Feuer eröffnet. Währenddessen fluchte und schimpfte er über US-Präsident Donald Trump, den Inhaber des Luxus-Resorts.

Dann habe er, Augenzeugen zufolge, ruhig auf die alarmierte Polizei gewartet, nur um auf die Beamten einen neuerlichen Kugelhagel abzugeben. Im folgenden Feuergefecht wurde der Schütze mehrmals in den Unterleib getroffen und schwer verletzt.

A huge thank you to the incredible men and women of the @DoralPolice Department and @MiamiDadePD. Every day they keep our community safe. We are very grateful to you! 🇺🇸🇺🇸🇺🇸