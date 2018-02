Mann spuckt Lenker ins Gesicht - dann eskaliert es

Ein Stau auf der Autobahn geht schnell an die Substanz. Da kann schon eine Kleinigkeit das Fass zum Überlaufen bringen. Genau das passierte am Donnerstag in San Diego auf dem Freeway 78.

Umfrage Stehen Sie oft im Stau? Ja, immer wenn ich verreise oder in die Arbeit will

Nein, ich habe meistens Glück

Ich höre vor jeder Fahrt Verkehrsfunk, das hilft

Ich fahre nie mit dem Auto

Aus bisher unbekanntem Grund stieg ein BMW-Lenker aus seinem Wagen und marschierte zu dem hinteren Fahrzeug. Dort tauschte er offenbar unschöne Worte mit seinem Kontrahenten. Der Fahrer des SUV streckte schließlich seinen Kopf heraus, der Streit wurde intensiver und dann passierte es: Der BMW-Fahrer spuckte dem im Auto sitzenden einfach ins Gesicht.

Das wollte sich der US-Amerikaner auf keinen Fall bieten lassen und stieg aufs Gas. Zuerst scherte er aus, um dann in die Fahrertür zu donnern. Doch anstatt dem BMW zu schaden, kippt der SUV ganz langsam und landet schließlich auf der Seite.

Niemand verletzt

Die ganze Szene wurde von einer Frau aus ihrem Wagen heraus gefilmt und auf den sozialen Kanälen verbreitet.

Die beiden Lenker wurden mittlerweile ausfindig gemacht und verhaftet. Dem SUV-Fahrer droht nun eine saftige Strafe. "Man kann nicht mit seinem Wagen irgendwo reinfahren und eine Person gefährden. Das ist ein Angriff mit einer tödlichen Waffe", meinte Officer Hope Maxon. Verletzt wurde jedoch niemand der beiden Streithähne.

(slo)