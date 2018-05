Mann steckt Baby aus Spaß in Waschmaschine

Was geht in so einem Mann nur vor? In der französischen Stadt Perpignan musste sich ein Mann vor Gericht verantworten, weil er ein 14 Monate altes Mädchen in die Waschmaschine eines Waschsalons steckte. Anschließend schleuderte er das Kind mit der Hand durch. Der Grund: Er habe sich "amüsieren" wollen. Was tat die 19-jährige Mutter? Sie schaute zu.

Haftstrafe auch für Mutter

Mehrere Runden wurde das Baby durch die Waschtrommel gedreht, bevor der 22-Jährige es wieder herausnahm. Das Mädchen musste danach in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort stellten die Ärzte Blutergüsse und Prellungen fest. Das Paar wurde nach der Untersuchung umgehend festgenommen.

Nun musste sich der junge Mann vor Gericht verantworten. Am Ende hieß es drei Jahre Haft für ihn und ein Jahr Gefängnis für die Mutter, weil sie bei der Tat nicht eingeschritten war.

