Messer-Angriff auf Ehefrau (17) – Mann auf der Flucht

In einer Wohnung in der deutschen Gemeinde Laupheim (Baden-Württemberg) hat am Dienstagabend eine Beziehung ein blutiges Ende genommen. Eine 17-Jährige libysche Staatsbürgerin wurde durch einen Messerstich in den Oberkörper schwer verletzt und schwebt seither in Lebensgefahr.

Die Polizei hat ihren syrischen Ehemann (34) und ihren 20 Jahre alten Bruder wegen versuchter Tötung als mutmaßliche Täter ins Visier genommen und fahndet fieberhaft nach beiden – sie sind seit der Bluttat verschwunden.

Zum Tatzeitpunkt sollen sich sogar noch weitere Angehörige in der Wohnung aufgehalten haben, berichten deutsche Medien. Wie die Polizei mitteilte, ging gegen 21.30 Uhr der Notruf bei der Rettungsleitstelle ein. Das Opfer wurde umgehend in ein Krankenhaus überstellt.

Polizei bittet um Hinweise

Der Bruder der jungen Frau ist rund 1,87 Meter groß, schlank und hat schwarze buschige Haare, so die Polizei. Der Ehemann ist mit circa 1,70 Meter eher klein, ebenfalls schlank und soll halblange schwarze Haare mit dunkelblonden Strähnen haben. Zur Tatzeit habe er einen schwarzen, kurz getrimmten Vollbart getragen. Die Polizei hofft nun bei der Ergreifung der beiden Verdächtigen auf die Mithilfe der Bevölkerung.





(red)