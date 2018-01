Mann stopft sich hunderte Bienen in sein Shirt

Sku Mahammad Dalal (31) arbeitete viele Jahre als Assistenz eines Arztes. Aufgrund der schlechten Bezahlung gab er den Job jedoch auf. Einiges an Erfahrung konnte er jedoch mitnehmen. So lernte er zum Beispiel, dass Honig in vielen Medikamenten verwendet werden kann.

Dieser Fakt begeisterte ihn so sehr, dass er beschloss Imker zu werden. Dieser Job gefällt ihm. Seit nunmehr 15 Jahren übt er diesen Beruf nun aus.

Wegen Stichen in Ohnmacht gefallen

Dabei wurde er zu einer Art "Superheld". Denn aufgrund der vielen Bienenstiche, soll er mit der Zeit gegen die Schmerzen immun geworden sein. Einzig die Einstichstellen könnte man hin und wieder erkennen.

"Ich brauche nur eine Tasse Tee, um mich vollständig zu erholen", meint der Mann aus Indien. "Ein Mal haben mich 300 Bienen gestochen. Da bin ich in Ohnmacht gefallen. Mit der Zeit habe ich aber mein Schmerzempfinden verloren."

