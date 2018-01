Mann zahlt 400 Dollar, um 8-Jährige zu missbrauchen

Der Pädophile war auf eine falsche Anzeige auf dem Kleinanzeigen-Portal Craigslist hereingefallen. Ein Polizist aus Eau Claire hatte darin als vermeintlicher Vater zweier Töchter – 8 und 10 Jahre alt – inseriert. Weil seine Frau gerade nicht in der Stadt sei, könnten Interessierte "für Geld alles mit ihnen machen".

Jared L. einigte sich mit dem Undercover-Cop auf einen Preis von 400 Dollar. Dafür sollte ihm das jüngere Mädchen für Sex und Oralverkehr zur Verfügung stehen. Nebenbei habe er auch fallen lassen, dass er ein Faible für sehr junge Mädchen habe und dem Ermittler ein Nacktfoto von sich selbst zugeschickt, heißt es in den Gerichtsakten.

E-Mails entlarvten ihn

Doch zu dem Sex-Treffen kam es nie. Nicht nur, dass die Mädchen frei erfunden waren, die Polizei konnte die E-Mails des Mannes bis zu seiner Wohnadresse in Marshfield zurückverfolgen. Bei einer Hausdurchsuchen wurden zudem kinderpornografisches Material sichergestellt. Jared L. wurde am 6. Dezember verhaftet und eine Kaution in der Höhe von 25.000 US-Dollar festgesetzt.

Seine Anwältin hat diese jetzt angefochten. Viel zu hoch, sei diese, so Verteidigerin Jessica Giesen und verlangt eine Reduktion auf 2.000 US-Dollar. Die Staatsanwaltschaft hingegen hält an der Höhe fest. Die Anklagepunkte gegen Jared L. seien "äußerst schwerwiegend" und auch die gefunden Bilder seien extrem widerlich – u.a. sollen darunter auch Fotos von Kleinkindern sein.

Im März soll der Prozess beginnen. Bei einer Verurteilung drohen dem Amerikaner bis zu 125 Jahre Haft.

