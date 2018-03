Mann zwingt Bub Zigarette zu rauchen und lacht dabei

Gar nicht witzig: Derzeit sorgt ein Video aus Saudi-Arabien für Aufregung im Netz. Darauf zu sehen ist ein kleiner Bub, der auf dem Schoß eines Mannes sitzt. Dieser drängt den Dreijährigen dazu, an einer Zigarette zu ziehen. Als der Bub den starken Rauch einatmet, zuckt er zusammen und fängt an zu husten. Die Anwesenden lachen den Kleinen daraufhin aus.

Umfrage Die Männer wollten dem Buben eine Lektion erteilen. Was halten Sie davon? Find ich gut. Habe ich selbst schon so erlebt.

Muss nicht sein, aber Haftstrafe ist übertrieben.

Schreckliche Aktion. Der arme Bub.

Die Staatsanwaltschaft bekam den kurze Clip bereits zu Gesicht und forderte umgehend, dass der Mann ausfindig gemacht und verhaftet wird. Auch wurde darum gebeten, dass sich Personen melden sollen, die den Unbekannten kennen.

Lektion ging nach hinten los

Am Tag darauf klickten schon die Handschellen: Es handelt sich laut der Polizei um einen Mann, der in einer östlichen Provinz lebt. Der Bub ist der Sohn seines Cousins. Dieser gab an, dass man dem Dreijährigen einfach eine Lektion erteilen wollte.

Nun könnten die Verantwortlichen selbst eine Lektion erteilt bekommen. Der Mann muss mit einer hohen Geldstrafe, womöglich sogar mit Haft rechnen.

Jetzt täglich neu: Die "Heute"-Mittagsshow mit den Top-Themen des Tages.

Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

(slo)