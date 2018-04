Frau spottet über Penis ihres Liebhabers - tot

Marina K. lernte in einem Café im russischen Wolgograd einen 25-jährigen Mann kennen. Nach dem Date bot er der 29-Jährigen an, sie nach Hause zu begleiten. Die dreifache Mutter nahm das Angebot dankend an.

Offenbar hatten die beiden Gefallen aneinander gefunden, denn in einer Garage kamen sie sich schließlich näher. Marina K. und der 25-Jährige konnten ihre Gefühle daraufhin nicht mehr länger zurückhalten und fielen übereinander her.

Wie die "Daily Mail" berichtet, hatten die beiden in der Garage auch Sex. Doch nach dem Liebesakt machte Marina K. einen folgenschweren Fehler.

Witz über "bestes Stück"

Die 29-Jährige machte sich über das "beste Stück" ihres Liebhabers lustig und spottete über dessen Größe. Der 25-Jährige konnte über den Witz aber überhaupt nicht lachen. "Er rastete komplett aus", so ein Polizeisprecher. Er fühlte sich offenbar gedemütigt und ging auf die 29-Jährige los. Wie von Sinnen packte er ihren Hals und erwürgte sie. Anschließend vergrub er ihre Leiche in einem Wald.

Weil sich Marina K. längere Zeit nicht bei ihren Freunden meldete, kontaktierten diese schließlich die Polizei. Die Beamten nahmen umgehend die Ermittlungen auf und suchten nach der dreifachen Mutter.

25-Jähriger streitet alles ab

Ihre Untersuchungen brachten sie dann auch schnell zu ihrem 25-jährigen Liebhaber. Zunächst stritt er alles ab, doch nach einem mehrstündigen Verhör und den vorliegenden Beweisen brach der junge Mann zusammen und gestand die Tat. Er führte sie schließlich auch zu dem Grab von Marina K.

Die Kinder der 29-Jährigen befinden sich nun bei ihrem leiblichen Vater. Der 25-Jährige muss sich nun vor Gericht verantworten. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren.

(wil)