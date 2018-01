Massenschlägerei unter Eltern wegen Kindern

Die beiden Kinder seien in der Sporthalle eines Gymnasiums über das Ergebnis eines Ringkampfs bei einem Kinderturnier in Streit geraten, teilte die Aachener Polizei am Sonntagabend mit.

Offenbar habe sich dann die Mutter des einen Kindes eingemischt und das andere Kind geschubst - was sofort dessen Verwandtschaft auf den Plan gerufen habe. Eine "Vielzahl von Müttern und Vätern" habe schließlich eingegriffen, sodass am Ende rund 20 Menschen in die Schlägerei verwickelt gewesen seien, teilte die Polizei mit.

Nach Eintreffen der Polizei habe sich die Lage beruhigt, einige Beteiligte hätten das Weite gesucht. Zwei Personen seien verletzt worden.

(red)