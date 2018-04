Läufer (29) nach Kollaps bei Marathon verstorben

Der Brite Matt Campbell ist einen Tag nach dem London-Marathon im Spital verstorben. Die Organisatoren bestätigten den Tod des 29-Jährigen.

Der Läufer brach knapp sechs Kilometer vor dem Ziel zusammen. Medienberichten zufolge war es der heißeste Marathon in der Geschichte Londons. Die Hitze machte vielen Läufern zu schaffen.

Campbell nahm an dem Lauf in Gedenken an seinen vor 18 Monaten verstorbenen Vater teil. Auch beim Marathon in Manchester ist der Brite vor zwei Wochen mitgelaufen. Er schaffte eine beachtliche Zeit von unter drei Stunden.

Campbell war im Vorjahr in der TV-Sendung "MasterChef: The Professionals" zu sehen. So erlangte der Koch im britischen Raum gewissermaßen Berühmtheit.

Ebenfalls am 22. April fand der 35. Vienna City Marathon statt. Bei den Herren gewann überraschend der Marokkaner Salaheddine Bounasser in 2:09:29, weil Weltrekordler Dennis Kimetto aufgeben musste. Bei den Damen siegte Nancy Kiprop aus Kenia in souveräner Manier.

(red)