Rückschlag für Sozialdemokraten

Matteo Renzi tritt nach Niederlage zurück

Bei der Parlamentswahl in Italien haben die Sozialdemokraten eine herbe Schlappe erlitten. Renzi will nun die Konsequenzen ziehen und kündigte bereits seinen Rücktritt an.