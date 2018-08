Italiens Justiz ermittelt gegen Matteo Salvini

In Zusammenhang mit der Festhaltung von Migranten an Bord des Flüchtlingsschiffs "Diciotti" hat der Staatsanwalt von Agrigento, Luigi Patronaggio, mehrere Mitarbeiter des Minsiteriums einvernommen, berichten italienische Medien.

Die Justiz geht in Zusammenhang mit dem Fall "Diciotti" dem Verdacht der Freiheitsberaubung, der illegalen Festnahme und des Machtmissbrauchs nach, heißt es. Patronaggio wolle von den Ministeriumsmitarbeitern erfahren, warum die Migranten an Bord des Schiffes nicht an Land gelassen würden.

"Werden uns nicht aufhalten"

Der Innenminister und stellvertretende Ministerpräsident Matteo Salvini von der rechtsextremen Lega Nord gab sich kämpferisch und nannte die Ermittlungen gegen ihn "eine Schande". "Sie werden uns nicht aufhalten", erklärte er im italienischen Rundfunk und forderte den Staatsanwalt zuvor auf, ihn selbst zu vernehmen.

"Er sollte mich selbst befragen und nicht Erklärungen von Beamten erwarten, die lediglich die Anweisungen des Verantwortlichen ausführen", so Salvini.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)