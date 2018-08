Mechaniker verwandelt sich in Plüsch-Hasen

"Jedem Tierchen sein Pläsierchen", sagt der Volksmund. Bei Adrian James (29) aus Pembrokeshire (Wales) könnte das tatsächlich stimmen. Grund: Der Automechaniker verwandelt sich in seiner Freizeit in den Hasen "Keel" – in Plüsch und von Kopf bis Fuß! Während die Familie seinen Spleen akzeptiert, schlägt dem "Bunny" teilweise auch Ablehnung und Hass entgegen ...



James nimmt auf seinen Ausflügen auch Freunde mit, die eines seiner sechs Kostüme anziehen (Quelle: YouTube).

"Schuld" sind seine Eltern, denn als Kind durfte Adrian James mit einem gelben Spielzeughasen spielen: "Aber erst, als ich den Hasen im Alter von 15 Jahren wiederfand, begann meine Passion", so der Mechaniker. Für seine insgesamt sechs Hasen-Kostüme gab er bereits über 10.000 Euro aus – er sagt aber, dass seine Leidenschaft weder ein Fetisch noch sexuell motiviert ist. Natürlich hat der Hasen-Narr auch ein echtes Kaninchen, das er hegt und pflegt – und das auf den Namen "Pop Junior" hört.

"Als Hase bin ich einfach glücklicher", sagt der Hobby-Hase

Und warum macht er das? "Ich bin glücklicher als Hase und kann den Problemen des Alltags entfliehen. Mein Hobby ist auch nichts anderes, als ein Auto zu kaufen", behauptet James. Seine Familie hat seine Obsession (wohl oder übel) akzeptiert, aber von Fremden schlägt ihm oft Unverständnis, Spot und sogar Hass entgegen. Während er also oft auf der Straße für Selfies angehalten wird, kam es auch schon vor, dass ihn Passanten geschubst und geschlagen haben ...

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(tas)