18. April 2018 15:14

34-Jähriger beinahe von Müllpresse zerquetscht

Die Rettungskräfte rückten am Dienstag zu einem schlimmen Arbeitsunfall in Mechernich (Deutschland) aus. Ein Mann steckte in einem Müllwagen fest.