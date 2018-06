Vier Tote bei Blutbad in US-Zeitungsredaktion

In einer Redaktion nahe der Hauptstadt Washington D.C. kam es am Donnerstag zu einer Schießerei. Lokale Medien berichten derzeit von vier Toten.

Bei der Zeitungsredaktion soll es sich um die "Capital Gazette" handeln. Das Blatt gehört zu den ältesten Tageszeitungen der USA.

Praktikant twitterte während Schießerei

Berichten zufolge wurde ein Verdächtiger festgenommen. Die Polizei sucht jedoch nach weiteren Schützen im Gebäude.

Der Mann soll mit einer Schrotflinte um sich geschossen haben. Ein Praktikant twitterte aus der Redaktion und bat dabei um Hilfe.

Ein Polizei-Reporter der Zeitung schrieb: „Schütze schoss durch die Glastür ins Büro, feuerte auf mehrere Mitarbeiter. Kann nicht viel sagen, aber es ist schlimm.“

"We know that the ATF is responding. We know that the FBI won't be far behind, @jeffpeguescbs reports on active shooter situation at Annapolis, Maryland newsroom. https://t.co/eWjaC4dGlq pic.twitter.com/qD6JSQ84AC