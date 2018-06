Melania Trump ist nach Nierenoperation zurück

Als "Spekulation und Unsinn" hat die Sprecherin von Melania Trump Gerüchte abgetan, die aufgrund der langen öffentlichen Abwesenheit der First Lady in den Medien kursierten. Gemeinsam mit ihrem Mann, US-Präsident Donald Trump, erschien First Lady Melania Trump am Montag bei einem Empfang für Hinterbliebenen-Familien im Weißen Haus.

NEW: First lady Melania Trump attends White House event honoring Gold Star families in her first public appearance in more than 3 weeks after kidney procedure. https://t.co/tBIJFFuLfp pic.twitter.com/EK42nyuSRG— ABC News (@ABC) 4. Juni 2018

"Tollwütiges Presse-Korps"

"Frau Trump war immer eine starke und unabhängige Frau, die ihre Familie und natürlich auch ihre Gesundheit über alles stellt, und das wird sich auch nicht angesichts eines tollwütigen Presse-Korps nicht ändern", ließ Melania Trumps Sprecherin Stephanie Grisham laut CNN verkünden.

Tonight @POTUS & I were honored to pay tribute to our fallen heroes. Thank you to the Gold Star families that joined us in celebration & remembrance. pic.twitter.com/6oSh1t88G7— Melania Trump (@FLOTUS) 5. Juni 2018

Um die First Lady hatte es zuletzt Spekulationen gegeben, weil sie seit dem 10. Mai nicht mehr öffentlich gesehen worden war.

Rückmeldung auf Twitter

Am 14. Mai hatte sich Melania Trump einer Nieren-Operation unterzogen. Fünf Tage später wurde mitgeteilt, sie sei ins Weiße Haus zurückgekehrt. Trotzdem trat Melania Trump nicht öffentlich auf – für eine First Lady eher ungewöhnlich.

Allerdings hatte sich Melania Trump zwischenzeitlich via Twitter gemeldet. "Ich sehe, dass die Medien Überstunden machen, um darüber zu spekulieren, wo ich bin und was ich tue. Seid versichert, ich bin hier im Weißen Haus," schrieb sie am 30. Mai.

(red)