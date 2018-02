Melania protestiert gegen Donald Trump

Es scheint richtig zu kriseln: Entgegen aller Annahmen begleitete Melania Trump ihren Ehemann zu seiner Rede zur Lage der Nation - einen der wichtigsten Termine eines US-Präsidenten. Dennoch waren alle Augen auf das ehemalige Modell gerichtet. Und ihr Auftritt scheint einiges verraten zu haben.

Denn anstatt den Gerüchten ein Ende zu bereiten und ihrem Ehemann Beiseite zu stehen, zog sie ihre eigene Show ab. Besonders Aussagekräftig: Die steinerne Mine.

If Melania Trump is starting off like this, how miserable will she be by the end of the speech? #SOTU pic.twitter.com/EbCnGxKW6X